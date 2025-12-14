ВСУ обстреляли Белгородскую область 24 дронами и 27 боеприпасами, мужчина ранен

В течение последних суток вооруженные силы Украины активно обстреливали Белгородскую область с помощью беспилотников самолетного типа и боеприпасов. В итоге за время атак противник выпустил минимум 24 дрона и 27 боеприпасов, один из местных жителей получил тяжелые травмы, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня (14 декабря — ред.) утром в селе Ясные Зори в результате атаки дрона на частный дом ранен мужчина. Пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказал Гладков.

Во время атаки со стороны представителей киевского режима по Грайворонскому округу было задействовано 17 боеприпасов и семь беспилотников. В разных населенных пунктах зафиксированы повреждения социальных объектов и частного дома.

Без последствий прошли обстрелы Красногвардейского, Новооскольского, Старооскольского, Чернянского и Шебекинского округов. Информация о последствиях обстрела в Краснояружском округе уточняется.

