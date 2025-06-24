ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области

сегодня в 23:20

Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергоинфраструктуре Запорожской области, частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале .

В результате атаки ВСУ повреждения получили несколько объектов.

Балицкий отметил, что на место прибыли бригады энергетиков, которые оперативно приступили к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что в результате удара серьезно пострадала энергосистема Акимовского района. Там была повреждена распределительная подстанция.