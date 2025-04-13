ВСУ нанесли массированный удар по жилым домам в Каменке-Днепровской

Украинские военные нанесли массированный удар по жилым домам в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ нанесли массированный удар по городу Каменка-Днепровская из РСЗО „Вампир“ чешского производства. На данный момент не менее четырех прилетов», — пояснил Рогов.

В настоящее время информация о разрушениях, раненых и погибших уточняется компетентными специалистами.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дрона ударили по гражданскому грузовику в Белгородской области. В результате вражеских действий погиб мужчина.