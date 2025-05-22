ВСУ использовали дроны типа «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами для атаки РФ

Для массированной атаки на российские регионы минувшей ночью украинцы использовали БПЛА типа «Лютый» с осколочно-фугасными бомбами, сообщает SHOT .

Все беспилотники ВСУ запускали из Сумской области. Часть из аппаратов была кустарной сборки. На каждом БПЛА нанесена свастика.

Четыре фугасных снаряда на дронах уцелели и не разорвались во время налета на Тулу. Каждый из них весит 60 кг. Сейчас взрывные устройства изучают специалисты.

В результате атаки на Тулу пострадали два человека. Были повреждены крыша жилого дома и несколько зданий. Дроны летели на российские объекты ВПК.

Минувшей ночью в РФ было ликвидировано 105 дронов противника самолетного типа. Их сбили с помощью систем ПВО.