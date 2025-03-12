ВСУ бросили своего бойца на три дня в канаве, военный сдался в плен

Украинский пленный военнослужащий Иван Павлюк рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обмануло раненных и не стало эвакуировать их. Солдаты три дня просидели в канаве без еды и воды и в итоге сдались в плен, сообщает Минобороны РФ .

«У нас был приказ: если подбивают машину, никто не останавливается, остальные едут дальше. А мы решили эвакуироваться из машины, она загорелась. У нас был старший машины с позывным Смайлик. Мы, двое раненых, лежали, он говорит, что сядет в первую машину, а эвакуировать нас приедет вторая. Так и не дождались», — поделился воспоминаниями военный.

В итоге Павлюк выбрался из канавы и решил поискать воду, чтобы утолить жажду и поделиться водой с раненым товарищем. Через какое-то время он встретил российских военных, сложил оружие и принял решение сдаться в плен.

По словам бойца ВСУ, российские военные по-человечески отнеслись к нему и его раненному товарищу. Их накормили, напоили и оказали первую медицинскую помощь.

Павлюк в видеообращении попросил бойцов ВСУ сложить оружие и сдаться в плен, чтобы продолжить жить.