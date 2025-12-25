ВСУ атаковали российские регионы с помощью 48 дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать российские регионы с помощью беспилотников. В период с 15:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО было перехвачено и ликвидировано в общей сложности 48 дронов, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

В частности, 36 дронов были сбиты над Брянской областью, девять аппаратов уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.

Еще два БПЛА перехвачены над Калужской областью и еще один беспилотник сбит над Курской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице был уничтожен украинский дрон. На момент публикации заметки информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.