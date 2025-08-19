ВСУ атаковали храм в Новой Таволжанке во время службы, есть пострадавшая

Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгородскую область. На этот раз удар пришелся по храму в Новой Таволжанке, где в тот момент шла служба. Предварительно, один человек пострадал, пишет SHOT .

Под удар ВСУ попал храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Во время атаки в храме шла служба. Одна из прихожанок получила травмы, женщине оказывается вся необходимая помощь.

О том, какие повреждения получил сам храм, пока не уточняется. На месте работают компетентные органы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ за последние сутки нанесли несколько ударов. В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки противника пострадали двое мужчин, медики оказали им помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.