сегодня в 11:55

ВСУ 131 раз обстреляли Белгородскую область боеприпасами и БПЛА за сутки

Украинские войска 131 раз обстреляли Белгородскую область за сутки. Атакам подверглись разные муниципалитеты, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Алексеевским округом средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ. Белгородский район подвергся атакам 16 беспилотников.

В Борисовском районе противник пытался атаковать семью беспилотниками. В Валуйском муниципальном округе солдаты ВСУ нанесли удары 12 беспилотниками.

Над Вейделевским районом были уничтожены четыре БПЛА самолетного типа. В Волоконовском районе ВСУ атаковали четырьмя беспилотниками.

По Грайвороновскому муниципальному округу ВСУ нанесли удар 15 боеприпасами. Также м. о. был атакован 18 беспилотниками.

Над Корочанским районом средства ПВО ликвидировали четыре БПЛА самолетного типа. В Краснояружском районе противник пытался нанести удары пятью беспилотниками. По Колотиловке запустили четыре боеприпаса.

Над Прохоровским районом уничтожили один БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе ликвидировали 38 БПЛА ВСУ.

Над Яковлевским муниципальным округом средствами ПВО ликвидировали один беспилотник самолетного типа.

