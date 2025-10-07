Вся Запорожская область осталась без света из-за атаки ВСУ
Все населенные пункты Запорожской области остались без света после удара БПЛА ВСУ. Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания. Функционируют генераторы, поддерживающие обеспечение людей водой и работу критической инфраструктуры.
Медорганизации Запорожской области функционируют на резервных источниках питания. Пациентов принимают.
Электричество продолжают восстанавливать. Согласно прогнозам, его дадут к вечеру.
