сегодня в 17:07

Вся Запорожская область осталась без света из-за атаки ВСУ

Все населенные пункты Запорожской области остались без света после удара БПЛА ВСУ. Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.