Всего 28: сбиты еще 4 беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника, летевших на Москву. Их обломки упали, сообщил в своем канале в МАКС мэр российской столицы Сергей Собянин.

На месте падения находятся сотрудники служб.

Первые два БПЛА ВСУ, летевших на Москву 7 мая, сбили в 03:02. Еще один ликвидировали в 04:11. Пять сбили в 05:29.

Три украинских БПЛА ликвидировали в 07:16. Два уничтожили в 08:21. Три сбили в 09:24. Один уничтожили в 09:49.

В 10:08 были сбиты еще три беспилотника ВСУ. В 10:20 уничтожили еще четыре. Суммарно 7 мая были сбиты 28 БПЛА ВСУ, летевших на Москву.

