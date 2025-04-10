За сутки в зоне ответственности «Севера» уничтожили более 420 украинских военных, два пункта управления дронами, бронетранспортер (БТР), две боевые бронированные машины (ББМ) и другую военную технику противника.

Ранее ВС России деоккупировали село Гуево в Суджанском районе Курской области. Жители освобожденного населенного пункта рассказывали, что украинские военные забирали у местных жителей вещи и машины, которые выбирали их жены.

Тем временем военный обозреватель Юрий Подоляка заявил, что российские военные заняли ключевой «опорник» ВСУ в Троицком (ДНР) и приближаются к Днепропетровской области. По его словам, российские войска смогут войти в этот регион, когда освободят село Орехово.