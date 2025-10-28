ВС России при штурме опорного пункта ВСУ обнаружили наркотики

«По количеству найденного в мусорке, по позициям, было видно, что употребление массовое. Находили целые пачки», — рассказал старшина роты с позывным «Яга».

По его словам, ему часто приходилось видеть как солдаты ВСУ шли по полю боя под пулями, ничего не боясь. Он отметил, что, вероятно, они были под воздействием психотропных веществ.

Ранее у пленных ВСУ в Курской области нашли боевые стимуляторы, которые притупляют боль и страх. По словам российского военного с позывным Странник, у солдат украинкой армии находили наркотики. Вещества были расфасованы в небольшие пакетики.