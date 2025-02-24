ВС РФ уничтожили свыше 255 военнослужащих ВСУ в Курской области за сутки

Украинские силы потеряли более 255 военнослужащих ВСУ, а также три танка, 26 боевых бронемашин, 24 автомобиля и различное вооружение на курском направлении за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Север» атаковали противника возле 17 населенных пунктов Курской области. В результате были поражены механизированные, штурмовые и другие бригады ВСУ.

Также по противнику были нанесены удары с помощью авиации и артиллерии. ВСУ потерпели поражение возле 7 населенных пунктов региона и 8 населенных пунктов Сумской области.

Всего за время боевых действий на курском направлении украинские силы потеряли более 63105 военнослужащих. Также было уничтожено 379 танков, 288 БМП, 240 БТР противника и т. д.

Ранее РФ и Украина договорились об эвакуации жителей Курской области из Сум. Их вывезут в родную страну через Белоруссию.