ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Отмечается, что танкисты выполнили боевую задачу с закрытой огневой позиции, действуя по точным целеуказаниям наземной разведки и в реальном времени, получая корректировку от расчетов войск беспилотных систем, что позволило эффективно поразить цель на дистанции более 10 километров с использованием 125-мм осколочно-фугасных снарядов.

Ранее российский президент Владимир Путин утром в субботу посетил один из пунктов управления войск специальной военной операции, где провел совещание по обстановке в зоне боевых действий.

Помимо этого, командиры группировок войск «Центр» и «Восток» представили главе государства доклад о ходе выполнения боевых операций, включая освобождение городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

