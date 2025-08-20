ВС РФ уничтожили нефтебазу Triton и ударили по танкеру Excellion в Измаиле

Российские войска уничтожили самую крупную нефтебазу на юге Украины — Triton в Одесской области и нефтехимический танкер Excellion. Удалось вывести из строя резервуары, которые обеспечивали дизельным топливом бронетанковые подразделения противника, сообщает SHOT .

В украинском Измаиле прозвучали примерно 30 взрывов. ВС РФ, предположительно, наносили удары беспилотниками «Герань-2».

После взрыва началось возгорание на нефтебазе Triton. Она находится на территории Oil Transshipment Complex — логистический узел для приема, хранения и отправки нефтепродуктов. Там стояли не менее шести резервуаров с дизельным топливом.

По предварительной информации, двое из них объемом 5 тыс. кубометров уничтожили. Также была выведена из строя система перекачки топлива, среди которых насосная станция высокого давления.

Также российские войска могли повредить и нефтехимический танкер Excellion. Он пришел в порт Измаил 19 августа. На нем транспортировали нефтепродукты.

С Triton топливо, в основном, передавали в Днепропетровскую, Николаевскую, Запорожскую области. Минобороны РФ удары по объектам в Одесской области не подтверждало.