ВС РФ уничтожили более 30 военных «Азова»* при попытке вырваться из котла

Российские военные ликвидировали свыше 30 бойцов украинского батальона «Азов»* при попытке эвакуации из котла, который был создан в районе водохранилища Клебан-Бык в ДНР, сообщает Маsh .

Дроноводы из южной группировки войск увидели передвижение ВСУ на другом конце водохранилища. С помощью разведки ВС РФ узнали о готовящейся эвакуации военных, которые застряли в котле.

Для проведения операции российские бойцы заняли позиции, подготовились, затем дождались прибытия лодок для эвакуации противника и закидали всех сбросами. Эвакуация «Азова»* сорвалась, были уничтожены минимум 30 бойцов подразделения. Часть из них смогла скрыться в лесу.

Противник был вынужден эвакуироваться из-за отступления на боковых флангах участка, которые проводятся с Александро-Калиново к Константиновке. С другой стороны, на севере от Клебан-Быка, фронтально наступают ВС РФ и отрезают ВСУ от сухопутных путей.

Ранее операторы БПЛА «Южной» группировки войск ликвидировали группу пехоты противника около Звановки в ДНР. Украинцы шли к передовым позициям.

* Признан террористическим и запрещен в РФ.