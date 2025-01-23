ВС РФ уничтожили более 270 военнослужащих ВСУ в Курской области за сутки

Украинские силы лишились свыше 270 военных ВСУ в Курской области за сутки. Также они потеряли семь боевых бронемашин, два танка, один БТР, 10 автомобилей и станцию РЭБ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ осуществили наступление и поразили противника возле 13 населенных пунктов Курской области. ВСУ попытались контратаковать, но российские войска отразили их атаку.

В результате боев один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

С помощью авиации и артиллерии противник потерпел поражение возле 16 населенных пунктов региона. Также ВС РФ поразили ВСУ в населенных пунктах Веселовка, Журавка, Юнаковка, Мирополье, Басовка, Беловоды в Сумской области.

Всего за время боевых действий на территории Курской области украинские силы потеряли 54 270 солдат ВСУ, 315 танков, 1596 автомобилей, 98 станций РЭБ. Российские войска продолжают ликвидировать формирования противника в регионе.

Ранее эксперт предположил срок удерживания ВСУ части Курской области. По его словам, противник попытается удерживать ее на протяжении 100 дней.