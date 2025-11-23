ВС РФ ударили по объектам ВСУ в Одесской и Черниговской областях

Российские вооруженные силы осуществили атаки на районы расположения аэродромов украинской армии в Одесской и Черниговской областях. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости .

«Арциз (Одесская область — ред.) — одна из самых интенсивных точек ночи: серия залпов по направлению аэродрома, где ВСУ обучают пилотов на легких самолетах и запускают БПЛА. <…> Окраины Чернигова — удар в направлении бывшего аэродрома, который сейчас используется ВСУ для запуска БПЛА», — рассказал Лебедев.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в ночь на 23 ноября в шести регионах, включая Одесскую и Черниговскую области, была объявлена воздушная тревога.

Российская армия, в ответ на атаки ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры, наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также с применением беспилотных аппаратов, исключительно по военным целям и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

