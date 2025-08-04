ВС РФ ударили гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным аэродромам на Украине
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Российские войска атаковали инфраструктуру военных аэродромов ВСУ на Украине. В рамках группового удара использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники, сообщает Минобороны России.
Целей атаки удалось достичь, объекты были поражены.
В прошлый раз ВС РФ наносили групповой удар с использованием гиперзвуковых ракет 9 июля. Тогда тоже была атакована инфраструктура военных аэродромов на Украине.
Ранее командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский рассказал, что военные из подразделений ВДВ ведут сложные бои на сумском направлении в зоне СВО. Новороссийская дивизия атакует на запорожском направлении, а Ивановская освободила Часов Яр в ДНР. Десантников, по словам Теплинского, отправляют на направления, где сложнее всего.