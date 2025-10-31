сегодня в 21:38

ВС РФ сбили три украинских дрона над российскими регионами

В промежутке с 16:00 и 20:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать российские территории дронами самолетного типа.

Два беспилотника были сбиты над Курской областью, еще один — над Белгородской областью.

На момент публикации заметки информации о пострадавших и каких-либо разрушениях не поступало.

