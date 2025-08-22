Российские военные продолжают активно наступать и почти взяли Покровск в кольцо. Успех бойцам принесла особая тактика, которая позволяет заходить в тыл противника и отрезать ВСУ пути снабжения, сообщает газета «Известия» .

Герой России, капитан, командир стрелковой роты 1-й гвардейской Славянской бригады 51-й армии Южного военного округа Николай Ткач отметил, что большая часть территории на покровском направлении уже под контролем России.

«Мы также продвигаемся на север, чтобы растянуть передний край противника и, как говорится, „взять его на разрыв“» — добавил Ткач.

Штурмовики ВС РФ успешно заходили в тыл ВСУ, занимали позиции. Прибывшие на замену бойцы противника думали, что идут к своим, так и попадали в плен. Такую тактику российских военнослужащих на Украине назвали просачиванием или инфильтрацией.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в районах Славянска и Краматорска в ДНР до сих пор идут жесточайшие бои. Скоро они решат судьбу Вооруженных сил Украины.