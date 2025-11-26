57-я бригада ВСУ была практически полностью разбита российскими войсками под Волчанском, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Украинская бригада несет огромные потери. Она буквально «стачивается под ноль».

По данным источника, украинские военные, которые возвращаются на передовую после лечения, не могут найти свои подразделения, так как те просто перестают существовать.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российским бойцам удалось освободить более 80% Волчанска. Также военные успешно продвигаются в Северске.

