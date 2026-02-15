ВС РФ освободили от ВСУ четыре населенных пункта в Запорожской области
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают успешно продвигаться в зоне соприкосновения с противником в рамках специальной военной операции. Так, благодаря слаженным действиям военных от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось освободить еще четыре населенных пункта в Запорожской области, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Так, подразделения группировки войск «Восток» освободили от ВСУ населенный пункт Цветковое Запорожской области. Теперь эта территория контролируется российскими бойцами, улучшая их позиции в зоне продвижения в глубь обороны противника.
Подразделения группировки войск «Днепр» слаженными действиями освободили сразу три населенных пункта в Запорожской области. Речь идет о Запасном, Магдалиновке и Приморском.
Бойцы ВС РФ постепенно достигают всех поставленных целей на специальную военную операцию.
