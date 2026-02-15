сегодня в 12:20

ВС РФ освободили от ВСУ четыре населенных пункта в Запорожской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают успешно продвигаться в зоне соприкосновения с противником в рамках специальной военной операции. Так, благодаря слаженным действиям военных от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось освободить еще четыре населенных пункта в Запорожской области, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, подразделения группировки войск «Восток» освободили от ВСУ населенный пункт Цветковое Запорожской области. Теперь эта территория контролируется российскими бойцами, улучшая их позиции в зоне продвижения в глубь обороны противника.

Подразделения группировки войск «Днепр» слаженными действиями освободили сразу три населенных пункта в Запорожской области. Речь идет о Запасном, Магдалиновке и Приморском.

Бойцы ВС РФ постепенно достигают всех поставленных целей на специальную военную операцию.

