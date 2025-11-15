сегодня в 12:46

Российские военные методично выполняют поставленные цели на специальную военную операцию, освобождая новые территории от присутствия противника. Так, населенный пункт Яблоково Запорожской области теперь находится под контролем российской армии, сообщили в Минобороны РФ .

В освобождении Яблоково участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Активные действия российских военных привели к освобождению населенного пункта в Запорожской области от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее бойцы СВО освободили в Запорожской области еще два населенных пункта — Новое и Сладкое.

