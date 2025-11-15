ВС РФ освободили от присутствия ВСУ Яблоково Запорожской области
Фото - © РИА Новости
Российские военные методично выполняют поставленные цели на специальную военную операцию, освобождая новые территории от присутствия противника. Так, населенный пункт Яблоково Запорожской области теперь находится под контролем российской армии, сообщили в Минобороны РФ.
В освобождении Яблоково участвовали подразделения группировки войск «Восток».
Активные действия российских военных привели к освобождению населенного пункта в Запорожской области от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее бойцы СВО освободили в Запорожской области еще два населенных пункта — Новое и Сладкое.
