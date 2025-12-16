ВС РФ освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области
Фото - © РИА Новости
Подразделения «Западной» группировки войск освободили от ВСУ населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии вблизи населенных пунктов Першотравневое, Барановка, Нестерное, Волчанские Хутора и Приморское на харьковском направлении.
В ходе активных наступательных действий киевский режим потерял более 250 бойцов, боевую машину РСЗО «Град», арторудие, 23 автомобиля, израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ и 3 склада материальных средств.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Новоплатоновка Харьковской области.
«Мужественные и самоотверженные воины-танкисты с первых дней специальной военной операции выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага», — говорится в поздравительной телеграмме главы Минобороны РФ.
Кроме того, Белоусов выразил благодарность военнослужащим за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.
