сегодня в 13:54

За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии вблизи населенных пунктов Першотравневое, Барановка, Нестерное, Волчанские Хутора и Приморское на харьковском направлении.

В ходе активных наступательных действий киевский режим потерял более 250 бойцов, боевую машину РСЗО «Град», арторудие, 23 автомобиля, израильскую радиолокационную станцию RADA, станцию РЭБ и 3 склада материальных средств.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Новоплатоновка Харьковской области.

«Мужественные и самоотверженные воины-танкисты с первых дней специальной военной операции выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от врага», — говорится в поздравительной телеграмме главы Минобороны РФ.

Кроме того, Белоусов выразил благодарность военнослужащим за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

