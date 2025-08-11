сегодня в 12:39

Населенный пункт Луначарское в Донецкой Народной Республике освобожден от украинских формирований. Успехи продемонстрировали подразделения российской группировки войск «Центр», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Есть успехи и у подразделений группировки войск «Восток». Военные освободили населенный пункт Январское, расположенный в Днепропетровской области.

Ранее командир стрелковой роты Максим Вахрушев рассказал об освобождении Новоукраинки в ДНР. Бойцам пришлось разработать план спасения мирных жителей, среди которых были пенсионеры и одна семейная пара.

Бойцы ВС РФ демонстрируют мужество и отвагу по всей линии фронта. Набор на контрактную службу продолжается в Подмосковье. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.