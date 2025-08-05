ВС РФ освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области
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Российские подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Январское, расположенный в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Это произошло в результате активных и решительных действий бойцов ВС РФ.
Ранее командир стрелковой роты Максим Вахрушев рассказал об освобождении Новоукраинки в ДНР. Бойцам пришлось разработать план спасения мирных жителей, среди которых были пенсионеры и одна семейная пара.
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