ВС РФ освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области

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Это произошло в результате активных и решительных действий бойцов ВС РФ.

Ранее командир стрелковой роты Максим Вахрушев рассказал об освобождении Новоукраинки в ДНР. Бойцам пришлось разработать план спасения мирных жителей, среди которых были пенсионеры и одна семейная пара.

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