ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и энергетики Украины

Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и дронами по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики, которые обеспечивают их работу. Они применили более 350 БПЛА, 38 ракет Х-101 и «Искандер», а также семь ракет «Кинжал», сообщает SHOT .

По данным Telegram-канала, удары пришлись по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, а также по Трипольской ТЭС в Киевской области. Кроме того, были атакованы энергообъекты в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях.

Среди применяемых при ударе дронов — «Герань-2», «Герань-3», «Гарпия-А1», «Гербера», Shahed.

В Минобороны РФ отметили, что атака проводилась в ответ на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в России. Все назначенные украинские объекты были поражены.

Между тем ночью над Россией уничтожили 103 беспилотника противника.

