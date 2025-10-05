ВС РФ нанесли массированный удар по Украине гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
Фото - © Скриншот видео Минобороны России
Прошедшей ночью российские войска нанесли по территории противника массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе были использованы и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», сообщает пресс-служба Минобороны.
Еще военные использовали ударные беспилотники.
Удары ВС РФ пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали их работу.
Все поставленные цели достигнуты, назначенные объекты поражены.
Ранее СМИ писали, что серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске. Кроме того, столбы дыма поднялись в небо над Львовом после ночной атаки ракет и БПЛА.
