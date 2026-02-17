ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины
Фото - © Министерство обороны РФ
За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также российские военнослужащие поразили места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
