сегодня в 14:08

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также российские военнослужащие поразили места производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников ВСУ.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

