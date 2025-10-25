ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

сегодня в 13:49

В ночь на 25 октября российские войска с помощью группового удара поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Атака проводилась с применением высокоточного оружия большой дальности наземного базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

Помимо предприятий ВПК Украины, также были поражены объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают их работу. Все назначенные цели были поражены.

Этот удар стал ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.

Ранее российские войска нанесли удар возмездия по Украине за атаку ВСУ по Крыму. Бойцы ВС РФ поразили пункты временной дислокации отряда сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.