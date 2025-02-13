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ВС РФ ликвидировали более 270 военных ВСУ в Курской области за сутки

В Курской области за сутки были уничтожены более 270 украинских военных. Также ВС РФ ликвидировали два танка, два БТР, 13 боевых бронемашин, 16 автомобилей и различные орудия противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Бойцы группировки войск «Север» атаковали ВСУ возле 14 населенных пунктов региона. Они поразили различные формирования противника, включая пять механизированных бригад ВСУ, а также другие бригады.

Украинские силы попытались провести контратаку, но российские войска ее отразили.

Также солдаты ВСУ были поражены с помощью ударов авиации и артиллерии. Противник потерял живую силу и технику возле 11 населенных пунктов Курской области и шести населенных пунктов Сумской области.

Всего за время боев на курском направлении ВСУ лишились более 60210 военнослужащих.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал о взяточничестве в украинской армии. Также, по его словам, украинское командование не раскрывает подчиненным, куда именно их отправляют.