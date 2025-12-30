ВС РФ ликвидировали бойцов «Хартии» в Купянске, якобы «захвативших» город
Фото - © Медиасток.рф
Российские войска ликвидировали в Купянске в Харьковской области бойцов украинского подразделения «Хартия». Они заявляли, что якобы захватили город, но ситуацию контролируют солдаты ВС РФ, сообщает SHOT.
На выходных украинские боевики пытались провести шесть контратак. Российские войска ликвидировали штурмовую группу 92-й ОШБр. Противник пошел в атаку во время тумана.
Украинские бойцы за 3 дня утратили 80 человек. Среди них бойцы 2-го корпуса нацгвардии страны «Хартия», наемники из Бразилии.
Украинский батальон «Шквал», в который отправляют зэков, не хочет участвовать в мясорубке, в которую их отправляет Киев. В Купянске идут бои, ситуация контролируется.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.