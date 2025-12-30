сегодня в 12:53

Российские войска ликвидировали в Купянске в Харьковской области бойцов украинского подразделения «Хартия». Они заявляли, что якобы захватили город, но ситуацию контролируют солдаты ВС РФ, сообщает SHOT .

На выходных украинские боевики пытались провести шесть контратак. Российские войска ликвидировали штурмовую группу 92-й ОШБр. Противник пошел в атаку во время тумана.

Украинские бойцы за 3 дня утратили 80 человек. Среди них бойцы 2-го корпуса нацгвардии страны «Хартия», наемники из Бразилии.

Украинский батальон «Шквал», в который отправляют зэков, не хочет участвовать в мясорубке, в которую их отправляет Киев. В Купянске идут бои, ситуация контролируется.

