ВС РФ ликвидировали 14 стоянок поездов и хранилищ с топливом за 3 дня на Украине

Российские войска уничтожили минимум 14 стоянок поездов и хранилищ с топливом для тепловозов за трое суток на Украине. Были атакованы станции и вокзалы — через одну из точек доставляли 155-мм боеприпасы из Азербайджана, сообщает Mash .

Российские войска наносили удары по объектам в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Одесской и Киевской областях Украины. Через Одесскую область завозили боеприпасы из Баку — азербайджанская компания Palladium может быть связана с одним из наиболее крупных европейских поставщиков стрелкового оружия ВСУ.

Также российские войска ликвидировали железнодорожный состав с разлетающимися боеприпасами под Киевом. Он горел на протяжении долгих часов.

По информации Украинской железной дороги, из-за ударов российских беспилотников в сутки случаются от 20 до 50 многочасовых задержек. В Киевской области базируются главные ресурсы Киева для снабжения фронта. Их получили с помощью военной помощи из Польши и Румынии.