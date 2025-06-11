ВРИП главы Серпухова встретился с местным отделением Ассоциации ветеранов СВО

Временно исполняющий полномочия главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко принял участие в первой рабочей встрече членов серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Организация объединяет более 50 человек. Работа выстроена с акцентом на поддержку и помощь после возвращения защитников с фронта, адаптацию, содействие в трудоустройстве. Члены Ассоциации принимают активное участие в городских мероприятиях, проводят уроки мужества в образовательных учреждениях, добиваются высоких результатов в спорте.

Вместе с руководителем серпуховского отделения Игорем Старовойтом Алексей Владимирович пообщался с ветеранами спецоперации. От военнослужащих поступили адресные обращения по вопросам льгот, трудоустройства, организация детского отдыха в лагерях. До следующей встречи, которая состоится в первых числах июля, в е ответы будут даны заявителям.

«Каждое обращение зафиксировано и будет проработано», — отметил Алексей Шимко.

Почетными грамотами отмечена работа тех, кто принимает активное участие в деятельности Ассоциации.

Защитники выбрали кураторов территорий: это Серпухов, Пущино, Протвино, Липицы и поселок Пролетарский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.