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Врио губернатора Слюсарь сообщил об отраженной атаке дронов на Каменск

По его словам, средства РЭБ отразили воздушную атаку дронов противника в Каменске.

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил Слюсарь.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались ударить беспилотником «Лютый» по комбинату «Каменский» — одному из крупнейших химпредприятий, расположенных на юге России.