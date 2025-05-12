Врио губернатора Слюсарь сообщил об отраженной атаке дронов на Каменск
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Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что украинская армия минувшей ночью попыталась атаковать беспилотниками территорию региона, сообщает «Царьград».
По его словам, средства РЭБ отразили воздушную атаку дронов противника в Каменске.
«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — отметил Слюсарь.
Ранее стало известно, что ВСУ пытались ударить беспилотником «Лютый» по комбинату «Каменский» — одному из крупнейших химпредприятий, расположенных на юге России.