Возможной целью утренних ударов по Украине была Бурштынская ТЭС

Спецоперация
MSha. Собственная работа

Фото - © MSha. Собственная работа/Wikipedia.org

Вероятной целью утренних ударов по Украине была Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. В ряде областей страны ввели аварийные отключения электричества, сообщает «Операция Z: военкоры русской весны».

В министерстве энергетики соседней страны отметили, что атаки проводились по энергетической инфраструктуре. На фоне этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электричества.

Его подачу планируют восстановить после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Утром 19 ноября были нанесены удары ракетами и беспилотниками по Тернополю. Там раздалось несколько взрывов. Мощнейший прилет зафиксировали во Львове. После ракетного удара там начались проблемы с электричеством.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.