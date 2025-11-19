сегодня в 09:55

Возможной целью утренних ударов по Украине была Бурштынская ТЭС

Вероятной целью утренних ударов по Украине была Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. В ряде областей страны ввели аварийные отключения электричества, сообщает « Операция Z: военкоры русской весны ».

В министерстве энергетики соседней страны отметили, что атаки проводились по энергетической инфраструктуре. На фоне этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электричества.

Его подачу планируют восстановить после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Утром 19 ноября были нанесены удары ракетами и беспилотниками по Тернополю. Там раздалось несколько взрывов. Мощнейший прилет зафиксировали во Львове. После ракетного удара там начались проблемы с электричеством.

