Возможной целью утренних ударов по Украине была Бурштынская ТЭС
Фото - © MSha. Собственная работа/Wikipedia.org
Вероятной целью утренних ударов по Украине была Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. В ряде областей страны ввели аварийные отключения электричества, сообщает «Операция Z: военкоры русской весны».
В министерстве энергетики соседней страны отметили, что атаки проводились по энергетической инфраструктуре. На фоне этого в ряде областей Украины введены аварийные отключения электричества.
Его подачу планируют восстановить после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Утром 19 ноября были нанесены удары ракетами и беспилотниками по Тернополю. Там раздалось несколько взрывов. Мощнейший прилет зафиксировали во Львове. После ракетного удара там начались проблемы с электричеством.
