«Восстановлению не подлежит»: передвижной цирк поврежден при атаке дрона в Твери

Купол передвижного цирка получил повреждения при атаке беспилотника в Твери. Среди людей и животных пострадавших нет, сообщает «Абзац» .

Цирк расположился на парковке возле ТЦ «Тандем». Представления должны были начаться 20 декабря. Однако после атаки дрона выступления на грани срыва.

«Люди, животные — никто не пострадал, слава богу. Купол пострадал очень сильно, восстановлению не подлежит. Он новый: и года не отработал», — рассказал представитель цирка.

Собеседник агентства добавил, что к настоящему моменту купол на замену уже найден. Вопрос о проведении гастролей находится на стадии обсуждения. Пока не принято окончательное решение об их целесообразности.

Прошедшей ночью беспилотник атаковал многоэтажный дом в Твери. Повреждены квартиры и машины. Ранения получили шесть взрослых и один ребенок. В пункте временного размещения в школе после атаки дрона находятся 22 человека.

