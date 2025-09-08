Воробьев: важно, чтобы с нашей поддержкой ветераны СВО смогли реализовать себя

Обучение для участников региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» стартовало в мастерской управления «Сенеж». Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что проект направлен на то, чтобы дать возможность бойцам СВО проявить себя в мирной жизни, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Программа «Герои Подмосковья» стала продолжением федеральной программы «Время Героев», реализуемой по инициативе президента РФ Владимира Путина с марта 2024 года. С помощью нее проводится подготовка высококвалифицированных, компетентных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в различных коммерческих организациях Московской области.

«Наша задача и наш долг — помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в различных общественных проектах. В том числе для этого по поручению президента мы запустили региональную кадровую программу „Герои Подмосковья“. Из более 2,4 тыс. человек со всей страны, подавших заявки, были отобраны 70 участников, которые сегодня приступили к обучению на базе мастерской управления „Сенеж“», — сказал губернатор.

Среди участников — генералы, офицеры элитных подразделений, удостоенные высоких госнаград. Воробьев еще раз подчеркнул важность того, чтобы с поддержкой властей ветераны СВО смогли реализовать себя.

О программе обучения

В обучение включены четыре очных модуля (по 11 дней) на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей»:

«Государственная политика и система госуправления» (8-18 сентября);

«Экономика и финансы» (17-27 ноября);

«Региональное и муниципальное управление» (февраль 2026 г.);

«Современные технологии управления» (апрель 2026 г.).

Есть межмодульный период очно-заочного обучения, который включает стажировку в органах власти. За каждым из финалистов программы будет закреплен наставник из числа членов правительства Московской области, руководителей муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы, который будет помогать им.

Региональная образовательная программа для бойцов СВО разработана совместно с экспертами Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«Мы подготовили очень насыщенные очные модули по 10-11 дней. Также вас ждет достаточно большой межмодульный период стажировки и работы с наставниками, с которыми вы уже познакомились. Это то, что мы переняли из федеральной программы „Время Героев“, так как видим невероятную эффективность. Когда мы закончим модуль, вам предстоит большая самостоятельная работа и работа в дистанционном формате», — отметил директор ВШГУ РАНХиГС Олег Кондратенко.

Все финалисты «Героев Подмосковья» принимали участие в боевых действиях в зоне СВО, имеют боевые заслуги и госнаграды, полученные за период спецоперации. Самому старшему из бойцов 60 лет, а младшему — 27. В ходе стажировок участники попробуют себя в разных направлениях, будут выполнять практические задачи, обретут квалификацию. Лучшим из них предложат трудоустройство или зачисление в кадровый резерв.

Среди участников программы — кавалер двух орденов Мужества, который отправился на СВО добровольцем, Кирилл Соснин.

«Я узнал о программе от своих товарищей и решил подать заявку. Мне кажется, что в первую очередь — это хороший социальный лифт на гражданке для ветеранов СВО. Я, например, уже сейчас по приглашению администрации г. о. Люберцы занимаю должность директора спортшколы Олимпийского резерва», — сказал он.

Стать слушателем программы «Герои Подмосковья» мог любой боец СВО, имеющий высшее образование и управленческий опыт. Необходимо было заполнить анкету, написать эссе, пройти тестирование и очное собеседование с кадровыми аналитиками, членами правительства и главами ОМСУ.

«Вы все прошли невероятные испытания, защищая суверенитет и безопасность нашей страны, каждого ее гражданина. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь вам стать эффективными, полноценными государственными гражданскими служащими, дать возможность продолжить свою службу в новой ипостаси», — сказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

Помимо 70 финалистов, приехавших в понедельник в мастерскую управления «Сенеж», 30 военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне СВО, попали в резерв для отложенного обучения.