Воробьев: в Подмосковье предоставляют 30 региональных мер поддержки бойцам СВО

В Московской области стараются предоставлять удобно, проактивно, с использованием принципа «одного окна» около 30 региональных мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал во время расширенного заседания комиссии Госсовета России по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников спецоперации и их семей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На встрече обсуждались, в том числе вопросы совершенствования механизмов предоставления мер поддержки. Также говорилось об оказании медицинской, психолого-терапевтической помощи, помощи в социализации, реабилитации, переобучении, трудоустройстве и адаптации жилищных условий.

Воробьев добавил, что такая работа в Московской области выполняется по принципу «одного окна». Большую часть вопросов решают проактивно.

«Такая система создается совместно с фондом „Защитники Отечества“. Это позволяет через Госфонд, МФЦ и Госуслуги оказывать все необходимые услуги — более 40 федеральных и свыше 30 региональных, которые есть у нас в Подмосковье. Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно. Важно продолжать совершенствовать эту работу, которая поддерживается правительством РФ и Минобороны», — добавил губернатор Московской области.

Меры поддержки

Участникам спецоперации и их семьям в Подмосковье оказывают широкую поддержку. Им помогают получать документы и льготы. Солдаты проходят реабилитацию и получают медпомощь. Также им помогают учиться и трудоустраиваться.

Особое внимание оказывают детям бойцов СВО. Их вне очереди зачисляют в детские сады, им предоставляют бесплатное питание в школах и колледжах. Также они посещают бесплатно кружки, секции. Еще предоставляются путевки в лагерь «Литвиново», в котором в 2025 году уже отдохнули 3,5 тыс. ребят, предусмотрены и иные льготы.

В 2025 году в Подмосковье заработали новые меры поддержки. По поручению президента России Владимира Путина, героям РФ или солдатам, получившим ордена за заслуги в зоне спецоперации, предоставляется выплата 500 тыс. рублей взамен земельного участка. В случае гибели бойца ее могут получить родственники.

Ветераны СВО, которые используют коляски или протезы для передвижения, и дети-инвалиды участников спецоперации получают 24 тыс. рублей в год на оплату услуг такси. Помимо этого, бойцам предоставляют выплату на протезирование зубов — сумма до 1 млн рублей. Более подробную информацию можно найти на портале «Госуслуг». Функционирует и горячая линия по номеру 122 (добавочный — 6).

С 1 сентября в Московской области была запущена цифровая комплексная услуга под названием «Защитники Отечества». Достаточно подать всего одно заявление, чтобы получить одновременно 12 мер поддержки. Среди них: бесплатный проезд, компенсация «коммуналки», ОСАГО, соцобслуживание, выплата на такси, земельный участок, компенсация на покупку специализированной мебели, запись в кружки, секции и другие меры поддержки.

Во всех многофункциональных центрах Подмосковья, которых не менее 220, принимают документы на персональное сопровождение ветеранов СВО и семей тех, кто погиб в зоне спецоперации. Их принимают в первоочередном порядке. Услуги оказывают в формате «одного окна».

Помощь в реабилитации

Также бойцам СВО помогают в реабилитации. В Подмосковье подобную работу проводят в 8 центрах.

«У нас действуют 3 больших специализированных центра. Центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде — для тех, кто потерял зрение или слух. Там самые современные методики, психологическая помощь, адаптация, помощь в трудоустройстве. Также это реабилитационный центр „Ясенки“ в Подольске и „Протэкс-центр“ в Коломне, который специализируется на протезировании», — добавил Воробьев.

В центре им. Мещерякова в рамках сотрудничества с госфондом «Защитники Отечества» проводится реабилитация солдат ВС РФ, участвовавших в спецоперации и частично или полностью потерявших слух, зрение. Их учат новым навыкам и тому, как работать столяром, плотником, специалистом по доступной среде, социальной работе. Также бойцы СВО могут освоить профессии специалиста по обработке цифровых данных, массажиста, оператора контактного центра.

В центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» солдатам помогают восстановиться. Программа идет 3 недели. Также бойцам СВО оказывают помощь с получением мер социальной поддержки, помогают найти работу.

В начале мая там заработал бассейн. Об этом бойцы спецоперации просили губернатора Воробьева. Тренировки в воде дают возможность оперативнее пойти на поправку и подготовиться к установке протеза.

На основе «Протэкс-центра» функционирует стационар, рассчитанный на 30 человек. Там специалисты оказывают солдатам ВС РФ услуги по протезированию и реабилитации.

Пациенты могут заниматься лечебной физкультурой и на тренажерах. Также для них проводят физиотерапию. На территории есть бассейн, массаж, тепловые камеры, соляная пещера. Курс реабилитации проходит 3 недели. В рамках него проводится в том числе протезирование, еще бойцов СВО учат ходить. Помимо этого, им помогают адаптироваться в социальном, бытовом и профессиональном планах. Еще солдатам оказывают психологическую и юридическую помощь. Также в центре функционирует выездная бригада для помощи на дому.

Военным, ставшим инвалидами, оказывают помощь в Московской области с адаптацией квартир и домов. Недвижимость обустраивают в соответствии с новыми нуждами бойцов: устанавливают функциональную кровать, монтируют систему «умный дом». Также размещают подъемные устройства, создают удобные рабочее место и зону кухни.

«Важно адаптировать жилье для того, чтобы человек чувствовал себя в нем комфортно. И вот у нас реализуется совместная программа с „Защитниками Отечества“, где мы предусматриваем подобные мероприятия. Тяжелая инвалидность всегда нуждается в особом подходе», — добавил Воробьев.

Переобучение и трудоустройство

Другое не менее важное направление работы — переобучение участников СВО и помощь в нахождении работы. В соответствии с поручением президента России в Московской области функционирует региональная программа «Герои Подмосковья». К ней допускают бойцов спецоперации как из этого, так и из других субъектов РФ.

Заявки для участия в программе подали 2,5 тыс. человек. В финал прошли 70. Обучение началось 15 сентября. Оно проводится в мастерской управления «Сенеж» в соответствии с программой Высшей школы госуправления РАНХиГС. Учеба длится 12 месяцев.

Бойцам СВО предстоит изучать образовательные модули. Между ними они будут проходить стажировки в органах власти. К каждому прикрепят наставников. После окончания обучения лучшим предложат работу или же зачислят их в кадровый резерв.

«Трудоустройство — одна из ключевых задач. Кто-то выбирает себе профессию, кто-то идет учиться по программе „Время героев“ или „Герои Подмосковья“. Все это принципиально важное сопровождение. И ребята, и семьи, и дети, должны получать помощь и заботу — будь то школа, детский сад, институт, летний отдых, санаторно-курортное лечение — максимально просто и доступно», — заключил губернатор Московской области.

