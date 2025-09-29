Воробьев: в Подмосковье для бойцов СВО создают систему «одного окна» для помощи

29 сентября состоялось расширенное заседание комиссии Госсовета России по вопросам поддержки бойцов специальной военной операции (СВО). В рабочем мероприятии принимал участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, который участвовал в обсуждении успешных практик и мер поддержки как федерального, так и регионального масштаба.

В расширенном заседании кроме губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в том числе участвовали первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, помощник президента РФ Алексей Дюмин и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«В Подмосковье для участников СВО и их семей мы создаем систему „одного окна“ — чтобы поддержка была простой, понятной и своевременной. Сегодня через ГосФонд „Защитники Отечества“ и МФЦ можно получить порядка 40 федеральных услуг. В Подмосковье действуют еще около 35 региональных мер: от выплат и реабилитации до зачисления в детсады без очереди, бесплатных кружков и путевок в лагеря», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, главной целью властей Подмосковья является то, чтобы помощь бойцам СВО была проактивной. По мнению Воробьева, ни бойцы СВО, ни их семьи не должны бегать по инстанциям, чтобы получить помощь. Все должно быть организовано автоматически, особенно, если речь идет о реабилитации.

На данный момент в Подмосковье есть три флагманских центра, где военные могут получить квалифицированную медицинскую помощь.

«Ясенки» в Подольске — для восстановления после ранений;

Центр им. Мещерякова в Сергиевом Посаде — для тех, кто потерял слух или зрение;

«Протэкс-Центр» в Коломне — протезирование и адаптация.

Власти не забывают уделять внимание важным вопросам, таким, как трудоустройство и возвращение военных к мирной жизни. Часть бойцов СВО уже проходят обучение по программе «Время героев» и «Герои Подмосковья», часть обучается новым профессиям.

«Что касается жилья — совместно с фондом решаем вопросы с пандусами, подъемниками, перепланировкой. Особенно это важно для тех, кто живет на высоких этажах без лифтов. Мы делаем все, чтобы каждый герой, вернувшийся с фронта, чувствовал нашу поддержку», — добавил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.