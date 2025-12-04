Воробьев: участники СВО могут получить помощь по своим вопросам в МФЦ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион помогает бойцам, вернувшимся с СВО. В каждом МФЦ готовы ответить на все интересующие их вопросы, работают реабилитационные центры и фонд «Защитники Отечества».

«Вы знаете, что создан фонд „Защитника Отечества“, он у нас был представлен в Красногорске. Это просторный современный офис, но этого мало. И тогда мы развернули представительство в каждом МФЦ, где человек может прийти и получить ответы на все интересующие вопросы», — сказал губернатор в эфире радио «Комсомольская правда».

Сейчас бойцы СВО могут получить помощь по своим вопросам в каждом МФЦ. Услуги по юридической помощи можно получить дистанционно.

Для психологической помощи и реабилитации в Подмосковье работает три очень заметных, известных центра.

«Мы стараемся быть в контакте и с ребятами, которые вернулись, и с ребятами, которые находятся в госпиталях в Московской области, потому что часто они жители Подмосковья. Но даже если житель любого другого региона, там, где нужна помощь, мы стараемся ее оказать», — сказал губернатор.

В преддверии Нового года традиционно уделяется внимание семьям с детьми, чтобы они чувствовали себя комфортно.

