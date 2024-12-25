Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о специальной номинации премии «Доброе дело. Народный ВПК». Глава региона посчитал важным отметить тех, кто трудится над созданием техники, экипировки и других необходимых средств для бойцов в зоне СВО.

«Потому что все это также приближает нас к Победе», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Накануне награду получил создатель производства противоосколочной защиты Алексей Хворов. Речь идет о бронежилетах для бойцов, спецзащита для медиков, военкоров и даже для собак, которые участвую в разминировании территорий. Всего 23 позиции полезного снаряжения. Награду получил и другой мастер.

«Мастерская Ильи Клепикова выпускает мотовездеходы — модернизированные под боевые задачи мотоциклы. Его команда разработала специальную систему эвакуации „челнок“ для раненых и доставки грузов», — добавил глава региона.