Воробьев: пострадавшим из-за атаки БПЛА в Красногорске выплатят до 500 тыс руб

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пострадавшим в результате атаки украинского БПЛА на жилой дом в Красногорске полагаются выплаты от 100 до 500 тыс. рублей. Собственники поврежденных квартир получат 100 тыс. рублей, а после оценки ущерба — еще до 2 млн рублей от муниципалитета, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В результате ночного удара вражеского дрона был поврежден жилой дом № 1 на бульваре Космонавтов. Серьезно пострадали три квартиры.

«К сожалению, пять человек получили травмы, в их числе ребенок, который был оперативно доставлен в Центр им. Рошаля. Сейчас здоровью 8-летнего Богдана ничего не угрожает, его состояние стабильное. Врачи успешно провели операцию по удалению инородных тел из ран. В палате рядом с мальчиком его бабушка. Троим пострадавшим (двум мужчинам и женщине), которые находятся в отделении травматологии Красногорской больницы, также оказывают всю необходимую помощь. Еще одна женщина сейчас в тяжелом состоянии в реанимации», — отметил губернатор

Глава региона подчеркнул, что каждому из пострадавших положена выплата от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести состояния. Собственникам трех пострадавших квартир выплатят 100 тыс. рублей, а после оценки ущерба — еще до 2 млн рублей от муниципалитета (в зависимости от степени повреждений).

Сейчас администрация предоставляет людям временное жилье. Затем она поможет с ремонтом пострадавших квартир. Воробьев выразил надежду на то, что жители как можно скорее смогут вернуться в свое жилье.

Сейчас в доме укрепляют конструкции и производят уборку. Альпинисты демонтируют поврежденные элементы фасада и конструкций в трех наиболее пострадавших квартирах. Как только работы завершатся, специалисты проведут полную оценку состояния квартир. Затем будут определены сроки возвращения в них жильцов.

Кроме того, УК проводит поквартирный обход. Люди, в чьих квартирах выбиты окна и повреждена облицовочная плитка, могут подать заявки. При этом жильцы, чьи квартиры не пострадали, уже вернулись домой.

