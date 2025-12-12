Воробьев: каждый боец может получить услуги Военно-социального центра в МФЦ

В Подмосковье действующие военнослужащие и их семьи теперь могут получать услуги Военно-социального центра Минобороны РФ в МФЦ. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в ходе семинара по взаимодействию в сфере поддержки участников СВО и членов их семей, на котором было подписано соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Военные могут обратиться в МФЦ в том числе по вопросам страхового обеспечения, поощрения при награждении, поступления ребенка без экзаменов в вузы Минобороны и т. д. — всего им доступно 17 услуг. Ветераны специальной военной операции, их близкие и семьи погибших с этого года могут обратиться в подмосковные МФЦ за комплексным сопровождением. Раньше сделать это можно было только в Госфонде «Защитники Отечества».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев поприветствовали участников семинара.

«Заботы и внимания много не бывает, и мы рады, что этот семинар становится традиционным. Наша задача — еще раз показать, что ваша сложная и специфичная работа важна. Вопросов очень много. Мы видим это, когда встречаемся с бойцами на награждениях, в госпиталях, военных частях. И все это в указе, в нормативке не пропишешь. Это, безусловно, требует обмена информацией, опытом. И если что-то зависит от нас, мы будем очень рады свою лепту внести, развязать узелки, которые мешают», — сказал Воробьев.

Он добавил, что Военно-социальный центр, который находится в Москве, выполняет сложную и важную миссию. Ведь у тех, кто проходит службу по контракту, их семей также возникает огромное количество вопросов. Благодаря взаимодействию Подмосковья с министерством обороны сегодня сформировались отношения, которые позволят каждому военнослужащему получить ответы на эти вопросы в подмосковных МФЦ.

«Сегодня здесь собрались единомышленники, люди одной команды, одного большого, очень важного дела. Ваша работа — это тот самый фундамент, который позволяет нашим ребятам знать, что самое дорогое для них — их семьи — под надежной защитой. Наша задача — создать экосистему заботы о бойцах и их близких. Как сказал наш президент, важно предоставить равные права всем без исключения участникам специальной военной операции. Они и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными льготными и мерами поддержки. Каждый день вы решаете сложные задачи, находите правильные и добрые слова, протягиваете руку помощи тем, кто в ней нуждается. Это требует не только высокого профессионализма, но и искреннего человеческого участия, душевной теплоты, терпения и мудрости», — сказал Щеголев.

По его словам, оказание помощи бойцам в возвращении к мирной жизни — важная задача, которая, пожалуй, следующая по значимости после Победы в СВО

Как прошел семинар

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

В семинаре, который проводится при поддержке Российского общества «Знание», приняли участие 150 человек — представители Минобороны РФ, Госфонда «Защитники Отечества», органов исполнительной власти, Ассоциации ветеранов СВО, комитета семей воинов Отечества, социального фонда России, бюро медико-социальной экспертизы, реабилитационных центров и т. д.

На протяжении двух дней они обсуждали вопросы адаптации бойцов, оказания им социальных услуг, методы психологической реабилитации ветеранов СВО, обменивались опытом межведомственного взаимодействия в части поддержки участников спецоперации, проводили мастер-классы и т. д.

«Сегодня, наблюдая за вами, мы видим, что вся наша работа — не впустую. Она приносит огромную пользу нашей стране, нашим героям. 9 из 10 участников семинаров сказали, что будут применять приобретенные навыки в своей дальнейшей деятельности. Это говорит о высокой практической ценности семинаров. Мы предлагаем масштабировать данный опыт — проводить такие семинары во всех регионах России. Это позволит создать единое эффективное пространство поддержки для наших героев и их семей по всей стране», — сказал первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Меры поддержки бойцов СВО

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

В Подмосковье участники и ветераны СВО, а также члены их семей могут рассчитывать на 36 региональных мер поддержки: единовременные выплаты контрактникам, бесплатная реабилитация инвалидов и обеспечение средствами реабилитации, содействие в трудоустройстве, бесплатное питание детей, компенсация ЖКУ и т. д.

Среди новых мер поддержки героев СВО — выплата в размере 500 тыс. рублей взамен земельных участков. Также с этого года ветеранам на колясках, протезах, бойцам, потерявшим зрение, и семьям участников СВО с детьми-инвалидами положена ежегодная выплата в размере 24 тыс. рублей на такси. Кроме того, на РПГУ 1 сентября заработала комплексная услуга «Защитники Отечества»: подав одно заявление, можно получить 17 услуг.

Совместно с Госфондом «Защитники Отечества» в регионе реализуется программа поддержки для участников СВО на колясках и протезах в части адаптации жилья. Уже адаптировали 76 квартир. Также действует дополнительная выплата на ремонт таких квартир. Кроме того, ветеранам, которые получили инвалидность, уже выдали 32 автомобиля с ручным управлением. Всего за время работы региональное отделение Госфонда «Защитники Отечества» обработало 47 тыс. обращений, 90% вопросов решены.

В Подмосковье бойцы СВО проходят реабилитацию на базе трех центров: «Ясенки» в Подольске, центра постинтернатного сопровождения слепоглухих им. Мещерякова в Сергиевом Посаде и «Протэкс-центра» в Коломне, где в общей сложности помощь получили около 2 тыс. человек. В «Ясенках» прошли реабилитацию 554 участника СВО, в прошлом году там открыли новый бассейн, о котором бойцы просили губернатора. В центре им. Мещерякова герои проходят адаптацию после утраты зрения или слуха и обучаются профессиям (поддержку там получили 230 бойцов из 61 региона). А в «Протэкс-центре» в Коломне осуществляется полный цикл протезирования. Лечение там прошли уже порядка 1 тыс. участников СВО.

«Я хочу поблагодарить наши общественные организации. Ребята, которым вы помогли, наши герои, их семьи очень благодарны за то, что им подставили плечо. И эту работу будем продолжать вместе с вами. Мы все знаем, как трепетно, с каким вниманием президент относится к каждому, кто сегодня защищает Родину, к семьям. И каждая территория, каждый регион в это вовлечен. Спасибо за то, что вы у нас есть», — сказал губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.