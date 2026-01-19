Воробьев: для участников СВО и их семей доступны 17 госуслуг по одному заявлению

В МФЦ и на региональном портале участники спецоперации могут получить десятки мер поддержки, а комплексная услуга «Защитники Отечества» позволяет оформить сразу 17 услуг по одному заявлению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Напомню: в прошедшем году мы сделали важный шаг по доступности социальных мер. Благодаря поддержке президента (России Владимира Путина — ред.) и Минобороны нам удалось в МФЦ оказывать услуги для ветеранов СВО и их близких, а также 17 услуг для действующих военнослужащих, включая вопросы страхового обеспечения, поощрения при награждении, поступления ребенка без экзаменов в вузы Минобороны», — рассказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что на региональном портале госуслуг доступна комплексная услуга «Защитники Отечества»: одно заявление — и семья сразу получает 17 услуг.

Ранее Воробьев на встрече с Путиным сообщал, что в Подмосковье также работают три центра, которые помогают бойцам с реабилитацией: «Ясенки» в Подольске, протэкс-центр в Коломне и центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. В Подмосковье реализуются кадровые программы. Благодаря им бойцы СВО могут попробовать себя на государственной и муниципальной службе.

