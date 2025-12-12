Воробьев: 350 раненых бойцов СВО получат до 200 тыс рублей на ремонт квартир

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года 350 тяжелораненых бойцов СВО получат до 200 тысяч рублей на ремонт квартир. Это новая мера поддержки, которая начала работать с 2025 года.

Воробьев посетил семинар для сотрудников социальных ведомств, помогающим участникам СВО и их семьям. В мероприятии приняли участие представители Ассоциации ветеранов СВО, Госфонда «Защитники Отечества», военкоматов и реабилитационных центров.

«Благодарю нашего президента, полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева, а также всех, кто каждый день помогает героям вернуться к мирной жизни», — заявил Воробьев в Telegram-канале.

Он напомнил, что в Подмосковье действуют 36 мер поддержки — от бесплатной медицины и выплат на питание детей в школах до путевок в лагерь «Литвиново». В этом году были добавлены новые.

Для ветеранов на колясках, без зрения, с протезами и для семей с детьми-инвалидами будет выплачиваться 24 тыс. рублей на такси. Ветераны, семьи и близкие погибших смогут получить услуги в любом МФЦ региона, а действующие военнослужащие получат 17 услуг — от страховки до выплат на поступление детей в вузы Минобороны без экзаменов. На портале mosreg.ru запустили комплексную услугу «Защитники Отечества».

«До конца года 350 тяжелораненых получат до 200 тыс. рублей на ремонт квартир. Более 1,7 тыс. бойцов прошли реабилитацию в центрах „Ясенки“, им. Мещерякова и „Протэкс-центр“. Отдельная благодарность врачам, всему медперсоналу за их труд и большие сердца», — резюмировал губернатор Подмосковья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.