Вопросы трудоустройства ветеранов СВО обсудили в ГУФСИН РФ по Подмосковью

В ГУФСИН России по Подмосковью прошла рабочая встреча с представителями филиала фонда «Защитники Отечества», сообщает пресс-служба ведомства.

Во встрече поучаствовали начальник ГУФСИН Александр Ветров, его заместители Вадим Голудин, Лидия Скворцова и Сергей Коломыцев, а еще глава филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Ольга Ермакова совместно с представителями организации.

В ходе встречи рассмотрели вопросы о возможности прохождения службы ветеранами боевых действий в уголовно-исполнительной системе, обучения в ведомственных учебных заведениях ФСИН РФ членов их семей. В том числе о содействии в получении документов и восстановлении социально полезных связей, а также в предоставлении временного места пребывания или проживания.

Руководитель ведомства Александр Ветров сказал, что сейчас прорабатывается вопрос о возможности приема на службу участников специальной военной операции с ограниченными возможностями.

Также в рамках совещания участники договорились о дальнейшем взаимодействии в сфере пробации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе выстроена система проактивной помощи участникам СВО и их семьям.

«Во всех 223 МФЦ Подмосковья открыты окна госфонда „Защитники Отечества“ — теперь оформить выплаты, получить юридическую помощь, решить вопросы поступления ребенка без экзаменов в вузы Минобороны можно в шаговой доступности. Всего 17 услуг», — уточнил Воробьев.

