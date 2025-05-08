Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) до начала действия перемирия, установленного в честь празднования Дня Победы. Об этом сообщает Минобороны.

Согласно информации ведомства, подразделения группировки войск «Центр» провели активные и решительные действия, в результате которых было освобождено Троицкое.

Кроме того, российская армия нанесла удары по формированиям трех механизированных и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, а также бригад морской пехоты и нацгвардии в восьми населенных пунктах ДНР.

По данным Минобороны, в результате боевых действий украинская сторона понесла потери до 510 бойцов. Также были уничтожены пять боевых бронемашин, включая бронеавтомобили BATT UMG американского производства и турецкую Kirpi, а также 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin и другая военная техника противника.