«Вонючие Силы Украины»: Алаудинов высмеял немытых боевиков ВСУ

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов высмеял грязных военных ВСУ, которые не мылись неделями, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Вначале поста Алаудинов написал «Вонючие Силы Украины».

«От этих трёх товарищей „несёт“ так, что рядом стоять невозможно», — прокомментировал на видео с украинским пленным Алаудинов.

По словам служащего ВСУ, он и его подразделение последний раз мылись месяц назад. На фронте они только умывались водой из бутылки.

Ранее Алаудинов публиковал кадры сдавшихся или плененных украинцев.