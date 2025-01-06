«Вонючие Силы Украины»: Алаудинов высмеял немытых боевиков ВСУ
Командир «Ахмата» Алаудинов высмеял грязных военных ВСУ
Командир «Ахмата» Апти Алаудинов высмеял грязных военных ВСУ, которые не мылись неделями, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Вначале поста Алаудинов написал «Вонючие Силы Украины».
«От этих трёх товарищей „несёт“ так, что рядом стоять невозможно», — прокомментировал на видео с украинским пленным Алаудинов.
По словам служащего ВСУ, он и его подразделение последний раз мылись месяц назад. На фронте они только умывались водой из бутылки.
Ранее Алаудинов публиковал кадры сдавшихся или плененных украинцев.